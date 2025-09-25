Río Negro licitó insumos para asegurar servicio de tomografía en hospitales

El Ministerio de Salud de Río Negro realizó la apertura de sobres con ofertas para la compra de Contraste Yodados, insumos indispensables para funcionamiento de los seis tomógrafos con los que cuenta la red hospitalaria provincial. La licitación contempla además un contrato en comodato de cinco bombas inyectoras doble cabezal para asegurar calidad y continuidad al servicio.

En la ocasión, dos empresas presentaron ofertas para la adquisición de frascos ampollas de Contraste Yodado, sustancia necesaria para realizar estudios tomográficos. Droguería IBSA cotizó $2.080.900.000, mientras que DNM FARMA S.A. ofertó $3.191.016.000 por los insumos.

Además, la licitación, que cuenta con un costo total estimado de $1.743.230.040, contempla la provisión en comodato de cinco bombas inyectoras doble cabezal, equipos que permiten aplicar el contraste de manera precisa y segura. Este sistema garantiza estudios de mejor calidad, favorece diagnósticos tempranos y asegura la continuidad del servicio, ya que el mantenimiento queda a cargo de la empresa proveedora.

Los insumos serán distribuidos bajo la modalidad de provisión abierta en el lapso de 24 meses a los hospitales que cuentan con tomógrafo: Viedma, Cipolletti, General Roca, San Carlos de Bariloche, Choele Choel y El Bolsón.

El servicio de tomografía resulta esencial para la atención de urgencias, la detección de patologías complejas y el seguimiento de tratamientos, evitando derivaciones a centros privados o traslados de pacientes críticos. Solo en los hospitales de mayor complejidad -Viedma, Bariloche, Roca y Cipolletti- se realizan más de 6.000 estudios anuales.

Con esta compra, la Provincia asegura el pleno funcionamiento de los tomógrafos y la disponibilidad de los insumos necesarios para responder a la demanda de toda la población, tanto en la urgencia como en los estudios de diagnóstico y control de enfermedades.