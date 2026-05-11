Etapa final de la moratoria: quedan pocos días para acceder a beneficios

Aguas Rionegrinas recuerda a las y los usuarios que la prórroga de la Moratoria 2026 está entrando en su fase definitiva. Hasta este viernes 15 de mayo tienen la última oportunidad de regularizar su situación de deuda con las condiciones especiales que ofrece este programa excepcional.

Es importante recordar que este plan de regularización fue diseñado para facilitar el cumplimiento del pago del servicio, permitiendo que cada familia pueda normalizar su estado de cuenta. Los beneficios incluyen importantes descuentos en intereses que no estarán disponibles una vez que concluya el plazo establecido para esta semana.

Quienes aún no hayan realizado el trámite pueden hacerlo de forma muy sencilla. Si eligen pagar en una sola cuota, obtienen un 100% de descuento en los intereses. Se puede abonar desde la oficina virtual del organismo o con el número de cuenta en cualquier Rapipago o Pago Fácil.

Por otro lado, si preferís acercarte a las oficinas de ARSA, podés armar un plan de hasta 3 cuotas con un 50% de descuento en intereses de deuda y 100% de bonificación en los intereses de financiación.

Desde Aguas Rionegrinas se recuerda la importancia de aprovechar estos últimos días, ya que la recaudación obtenida a través de este programa se reinvierte directamente en el mantenimiento y la mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento en todas las localidades.

Una vez finalizado este plan, se procederá con intimaciones, limitaciones y cortes a quienes posean deudas.