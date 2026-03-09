Aguas Rionegrinas lanzó la Moratoria 2026 con beneficios

Ya está disponible en toda la provincia la Moratoria 2026 de Aguas Rionegrinas, un plan que permite a los usuarios con deudas de agua y cloacas regularizar su situación mediante beneficios exclusivos y descuentos antes del inicio del esquema de cortes de servicio programados.

Esta medida representa una instancia definitiva, y para facilitar el trámite, se han habilitado múltiples canales de atención. De forma online, a través de la Oficina Virtual en la web web oficial, ya está disponible el botón “Moratoria 2026”. Al ingresar, los usuarios podrán visualizar y abonar la totalidad del monto adeudado con el descuento del 100% en los intereses resarcitorios ya aplicado de manera automática.

De igual manera, quienes utilicen la Red Banelco verán en su sección de pago de servicios el ítem con el beneficio correspondiente listo para cancelar.

Asimismo, gracias a los convenios vigentes con Rapipago y Pago Fácil, la regularización es ahora más accesible. Con solo presentar el número de cuenta, los usuarios pueden acercarse a cualquier ventanilla y abonar su deuda en un solo pago, obteniendo también el descuento del 100% en los intereses resarcitorios. Esta opción busca agilizar el proceso sin necesidad de imprimir facturas o realizar gestiones previas.

Para quienes prefieran una atención personalizada o requieran financiación, podrán acercarse a cualquier oficina de Aguas Rionegrinas en la provincia. Es importante aclarar que, únicamente de manera presencial, se podrá solicitar el pago de la deuda en hasta 3 cuotas. En este caso, se aplicará una bonificación del 100% de los intereses de financiación y un 50% de descuento en los intereses resarcitorios, brindando una alternativa flexible para cada bolsillo.

Finalmente, Aguas Rionegrinas advierte a la comunidad sobre posibles estafas. Se aclara que, en ningún momento, el personal de la empresa se comunicará vía WhatsApp o Facebook para ofrecer descuentos especiales o solicitar datos bancarios. Ante cualquier duda, se recomienda no brindar información personal y verificar siempre que se trate de nuestros canales oficiales de comunicación o acercarse a la oficina comercial más cercana.