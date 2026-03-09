IPROSS inició la Campaña de Vacunación Antigripal 2026

Con el objetivo de prevenir contagios y proteger a los grupos más vulnerables, el Gobierno de Río Negro, a través del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), puso en marcha a partir de hoy la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 para sus afiliados y afiliadas.

La iniciativa busca resguardar la salud de la población y reducir los riesgos asociados a la gripe, especialmente entre quienes presentan factores de riesgo o condiciones de salud que requieren mayor protección.

Cobertura y grupos prioritarios

La vacuna antigripal cuenta con distintos niveles de cobertura para los afiliados del IPROSS:

Cobertura 100% sin preautorización para afiliados empadronados en planes crónicos de diabetes, epilepsia y con patologías crónicas cardiovasculares y respiratorias.

Mayores de 60 años.

Materno e infantil (hasta el año de edad).

En estos casos, los afiliados podrán concurrir directamente a la farmacia prestadora con receta médica (papel, digital o electrónica).

Cobertura 100% con preautorización

Destinada a:

Pacientes oncológicos.

Personas con HIV.

Trasplantados o inmunosuprimidos.

Afiliados con Certificado Único de Discapacidad (CUD) relacionado.

En estos casos se deberá realizar el trámite de autorización en la delegación correspondiente.

Cobertura 50%

El resto de los afiliados podrá acceder a la vacuna con un 50% de cobertura a través del Plan Ambulatorio, presentando receta médica directamente en farmacia.

Vacunas autorizadas

Las vacunas utilizadas en la campaña son las autorizadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación para la temporada 2026.

Entre las marcas disponibles se encuentran Influvac, Fluad y Agrippal.

Prevención y cuidado

Desde el IPROSS se recuerda que la vacuna antigripal puede aplicarse junto con otras vacunas del Calendario Nacional y constituye una herramienta fundamental para disminuir el riesgo de complicaciones respiratorias durante la temporada invernal.

Para más información, las y los afiliados pueden comunicarse al centro de atención al afiliado todos los días, de 8 de la mañana a 2 de la madrugada: 0800-333-4776 y por WhatsApp al (2920) 475511