IPROSS inició la Campaña de Vacunación Antigripal 2026

Con el objetivo de prevenir contagios y proteger a los grupos más vulnerables, el Gobierno de Río Negro, a través del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), puso en marcha a partir de hoy la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 para sus afiliados y afiliadas.
La iniciativa busca resguardar la salud de la población y reducir los riesgos asociados a la gripe, especialmente entre quienes presentan factores de riesgo o condiciones de salud que requieren mayor protección.
Cobertura y grupos prioritarios
La vacuna antigripal cuenta con distintos niveles de cobertura para los afiliados del IPROSS:
- Cobertura 100% sin preautorización para afiliados empadronados en planes crónicos de diabetes, epilepsia y con patologías crónicas cardiovasculares y respiratorias.
- Mayores de 60 años.
- Materno e infantil (hasta el año de edad).
En estos casos, los afiliados podrán concurrir directamente a la farmacia prestadora con receta médica (papel, digital o electrónica).
Cobertura 100% con preautorización
Destinada a:
- Pacientes oncológicos.
- Personas con HIV.
- Trasplantados o inmunosuprimidos.
- Afiliados con Certificado Único de Discapacidad (CUD) relacionado.
En estos casos se deberá realizar el trámite de autorización en la delegación correspondiente.
Cobertura 50%
El resto de los afiliados podrá acceder a la vacuna con un 50% de cobertura a través del Plan Ambulatorio, presentando receta médica directamente en farmacia.
Vacunas autorizadas
Las vacunas utilizadas en la campaña son las autorizadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación para la temporada 2026.
Entre las marcas disponibles se encuentran Influvac, Fluad y Agrippal.
Prevención y cuidado
Desde el IPROSS se recuerda que la vacuna antigripal puede aplicarse junto con otras vacunas del Calendario Nacional y constituye una herramienta fundamental para disminuir el riesgo de complicaciones respiratorias durante la temporada invernal.
Para más información, las y los afiliados pueden comunicarse al centro de atención al afiliado todos los días, de 8 de la mañana a 2 de la madrugada: 0800-333-4776 y por WhatsApp al (2920) 475511