Pago Anual 2026: quedan pocos días para acceder al descuento

El viernes 13 de marzo finaliza la prórroga del Pago Anual 2026 de los impuestos Automotor e Inmobiliario. Hasta esa fecha, los contribuyentes pueden optar por adelantar el pago del año completo y acceder a un descuento de hasta el 20%.

Acceder a la boleta y realizar el pago es una gestión que puede realizarse 100% online.

Ingresando a agencia.rionegro.gov.ar, y cargando los datos del impuesto, se genera la boleta actualizada, la cual puede pagarse desde el mismo sitio con todos los medios habilitados, incluyendo la posibilidad de abonarla en hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Patagonia.



Elegir el Pago Anual no solo permite adelantar las 12 cuotas y pagar menos, sino también evitar las actualizaciones mensuales de las cuotas, reducir los vencimientos durante el año y dejar saldado el impuesto 2026 en un solo trámite.

¿Cómo realizar el pago en hasta 3 cuotas sin interés?

1. Ingresar a la plataforma de pagos de la Agencia. Se puede cargar el número de comprobante, escanear el código QR de la boleta, o acceder mediante el botón “Pagar”.

2. Seleccionar la opción tarjeta de crédito.



3. Ingresar los datos de la tarjeta de crédito de Banco Patagonia (Visa o Mastercard).



4. Una vez validada la tarjeta, el sistema habilitará la opción de pago en cuotas sin interés.



5. Seleccionar la cantidad de cuotas y confirmar el pago.



Más información en la página oficial de la Agencia de Recaudación Tributaria, antes mencionada.