Corte programado de energía este jueves 23 de abril en la Región Sur

La empresa EdERSA informó que durante la jornada del jueves 23 de abril se realizarán tareas de mantenimiento integral en la Estación Transformadora Pilcaniyeu, lo que implicará cortes programados del servicio eléctrico en distintas localidades de la Región Sur.

Los trabajos, considerados fundamentales e impostergables para garantizar el abastecimiento energético, provocarán dos interrupciones generales y de corta duración, previstas en los siguientes horarios: de 7:00 a 8:00 y de 14:00 a 15:00.

Las localidades afectadas serán Comallo, Clemente Onelli, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Aguada de Guerra, Sierra Colorada, Prahuaniyeu y Comicó.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios tomar las medidas de seguridad necesarias ante estas interrupciones, que si bien serán breves, forman parte de un operativo que demandará varias horas de trabajo técnico.