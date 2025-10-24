Elecciones: el lunes habrá clases en las escuelas rionegrinas

En todas aquellas instituciones educativas de Río Negro que el domingo brinden sus instalaciones para el desarrollo de las elecciones legislativas, el día lunes se harán las actividades escolares en los horarios habituales de cada establecimiento.

El Estado provincial junto con los municipios, los Consejeros Escolares y el personal de servicio de apoyo, llevarán a cabo un trabajo articulado en cada escuela y jardín donde se desarrolle el acto eleccionario.

De esta manera, las instituciones estarán en las condiciones correspondientes para que la comunidad educativa pueda asistir a la jornada de clases.