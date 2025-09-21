Accidente fatal en Ruta 23 entre Valcheta y Aguada Cecilio

Un trágico accidente de tránsito se registró este domingo por la mañana en la Ruta Nacional N°23, a la altura del kilómetro 59, entre Valcheta y Aguada Cecilio.

Según informó el comisario Chepu, jefe de la Unidad 15 de Valcheta, el hecho fue notificado a las 6:55 horas mediante un llamado telefónico. De inmediato se constituyeron en el lugar efectivos policiales, bomberos y personal de salud pública.

Al arribar, constataron que un vehículo Volkswagen Senda se encontraba volcado en una curva, sobre el sector sur de la ruta. En el interior del rodado estaba únicamente el conductor, quien, tras ser revisado, fue hallado sin signos vitales. Se estableció que viajaba sin acompañantes.

La fiscal de turno, Dra. Estela Yanina Pasarelli, con asiento en Viedma, dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística y del médico policial para las pericias correspondientes.

La víctima es un joven oriundo de Aguada Cecilio. Más tarde, se dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para el velatorio e inhumación.