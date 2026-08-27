Abrieron las inscripciones para los stands del 110° aniversario de Jacobacci

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar con stands en los festejos por el 110° aniversario de Ingeniero Jacobacci, que se desarrollarán del 11 al 13 de septiembre en el Predio Ferial y Gastronómico.

La convocatoria está dirigida a emprendedores, comerciantes, propuestas gastronómicas y artesanales, además de instituciones y quienes cuenten con carritos, espacios de indumentaria, bebidas, juegos u otras propuestas para ofrecer durante las celebraciones.

¿Dónde inscribirse?

Las personas interesadas pueden acercarse a la Oficina Municipal de Bromatología, ubicada sobre calle Hansen Seler, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas.

📞 Informes e inscripciones: 2944-924446

La propuesta busca sumar distintas alternativas y emprendimientos locales a una celebración que reunirá a la comunidad y visitantes durante los festejos del 110° aniversario de Ingeniero Jacobacci.