Pilcaniyeu brindó asistencia a vecinos de Arroyo Blanco y Cerro David

La Municipalidad de Pilcaniyeu llevó adelante una jornada de asistencia y acompañamiento destinada a vecinos de las zonas rurales de Arroyo Blanco y Cerro David.

A través de la Secretaría de Acción Social y con la participación de personal municipal, se realizó la entrega de leña correspondiente al Plan Calor Municipal y garrafas del programa provincial Energía en tu Hogar, acompañando a las familias durante los meses de invierno.

La jornada también contó con la presencia de Carlos Sandoval, agente sanitario, quien brindó atención y acompañamiento a los vecinos de la zona de Arroyo Blanco.

Desde el Municipio agradecieron especialmente al personal municipal y sanitario que participó de la jornada y colaboró para acercar asistencia y acompañamiento a las familias de la zona rural.

Estas acciones forman parte del trabajo de acompañamiento que se desarrolla durante el invierno para atender las necesidades de los vecinos de las zonas más alejadas de la localidad.