Transporte Las Grutas impulsa capacitaciones a su personal en seguridad y prevención

En el marco del plan de mejoramiento organizacional y de las acciones impulsadas desde el área de Seguridad e Higiene, Transporte Las Grutas continúa desarrollando instancias de formación para su personal, con el objetivo de garantizar entornos de trabajo más seguros y avanzar hacia la certificación de Normas ISO de calidad.

La primera de las actividades fue una capacitación sobre Uso de Extintores y Plan de Evacuación, dictada por los Bomberos Voluntarios de San Antonio Oeste, en las instalaciones de la empresa. El encuentro tuvo una duración de 1 hora y 45 minutos y contó con la participación de 26 empleados de diferentes sectores (lavadero, choferes, administrativos, mantenimiento, pañol, mecánicos y chapistas).

El propósito fue fortalecer los conocimientos en materia de seguridad, protocolos de evacuación y respuesta ante emergencias, promoviendo una cultura preventiva en línea con la normativa vigente de Seguridad e Higiene.

La segunda instancia de formación corresponde a una capacitación en RCP y Primeros Auxilios, que fue dictada el día 17 de septiembre por profesionales del Hospital Violeta Villalobos de Las Grutas, también realizada en las instalaciones de la empresa.

Estas iniciativas forman parte de un programa integral que busca fortalecer el capital humano de la organización, consolidar buenas prácticas y brindar mayores herramientas para el cuidado de la salud y la seguridad en el ámbito laboral.

Desde la empresa se agradece a Bomberos Voluntarios San Antonio Oeste y Hospital de Las Grutas por la predisposición para la realización de estas capacitaciones al personal.