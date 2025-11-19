Yauhar destacó la responsabilidad fiscal y la política de desendeudamiento de la provincia

La legisladora Soraya Yauhar, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura, se refirió al proyecto de ley analizado hoy en la reunión plenaria de comisiones, mediante el cual el Poder Ejecutivo solicita autorización anual para emitir Letras de Tesorería y operar con giro en descubierto, herramientas financieras necesarias para el funcionamiento del Estado provincial.

Durante el encuentro, estuvieron presentes el Ministro de Economía, Cr. Gabriel Sánchez, y la Secretaria de Hacienda, Presupuesto y Financiamiento Público, Cra. Natalia Corciati, quienes brindaron detalles sobre los alcances del proyecto e informaron a los legisladores acerca de diversos aspectos técnicos vinculados a estos instrumentos.

Yauhar destacó tres puntos centrales a considerar:

Responsabilidad fiscal del Poder Ejecutivo Provincial , demostrada en el uso de los instrumentos financieros, tanto en el giro en descubierto como en las Letras de Tesorería.

, demostrada en el uso de los instrumentos financieros, tanto en el giro en descubierto como en las Letras de Tesorería. Necesidad de contar con estas herramientas , que otorgan previsibilidad y permiten una adecuada planificación del sistema financiero provincial.

, que otorgan previsibilidad y permiten una adecuada planificación del sistema financiero provincial. Política de desendeudamiento que lleva adelante la provincia, consolidando una administración ordenada y sostenible.

La legisladora remarcó la importancia de mantener estos mecanismos vigentes para garantizar el normal funcionamiento de las obligaciones del Estado y fortalecer el equilibrio financiero provincial.