Provincia

Salud trabaja en Río Negro por la vacunación infantil

Ricardo Manrique 19 horas ago

El Ministerio de Salud informa que la vacunación infantil en la provincia, al igual que en el país y el resto de Latinoamérica, registra una caída del 15% en promedio, lo que motiva el refuerzo de las estrategias para superar los registros.

Esto genera preocupación por el riesgo de reaparición de enfermedades controladas como polio, sarampión, coqueluche y meningococo. Según Marcela González, Jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, la caída es más evidente en niños menores de un año, con un 10-15% menos de cobertura.

“Tenemos que salir a buscar a los chicos, en muchos casos cumplieron con la primera dosis de las vacunas establecidas en el calendario nacional de vacunación y falta la segunda, imprescindible para la protección completa”, señaló González.

Además, destacó que la desinformación en redes sociales es uno de los factores que contribuye a la caída de la vacunación. “La gente ve o escucha cosas sin averiguar si es cierto, sin realizar consulta médica y decide no vacunar, lo que perjudica mucho no sólo a la persona que no se vacuna sino que pone en riesgo a todos”, enfatizó.

El Ministerio de Salud de Río Negro cuenta con 189 centros de salud y 36 vacunatorios centrales en hospitales, además de vacunatorios privados, donde se aplican vacunas.

La Provincia llevará adelante diversas estrategias entre las que se encuentran: 

  • Reforzar la vacunación en en todos los grupos de edades.
  • Realizar campañas de concientización sobre la importancia de la vacunación
  • Facilitar el acceso a las vacunas en centros de salud y vacunatorios
  • Abordar la desinformación y promover la consulta médica.

