Pilcaniyeu Regionales

Pilcaniyeu incorporó nuevo equipamiento para fortalecer los eventos y actividades comunitarias

Ricardo Manrique 19 horas ago

La Municipalidad de Pilcaniyeu realizó una nueva inversión destinada a seguir acompañando el crecimiento de las actividades locales y los eventos de la comunidad.

Gracias a las gestiones de la intendenta Daniela Cornejo, se adquirió equipamiento que será utilizado tanto en encuentros particulares de los vecinos como en las actividades organizadas por el Municipio.

Las compras realizadas fueron:

  • 200 sillas, por un monto de $3.374.040.
  • Mesones y caballetes, por $1.715.139,82.

En total, la inversión asciende a $5.089.179,82.

Este nuevo equipamiento se suma para fortalecer cada evento comunitario y brindar mejores herramientas a todas y todos los vecinos de Pilcaniyeu.

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias