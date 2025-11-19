Pilcaniyeu incorporó nuevo equipamiento para fortalecer los eventos y actividades comunitarias

La Municipalidad de Pilcaniyeu realizó una nueva inversión destinada a seguir acompañando el crecimiento de las actividades locales y los eventos de la comunidad.

Gracias a las gestiones de la intendenta Daniela Cornejo, se adquirió equipamiento que será utilizado tanto en encuentros particulares de los vecinos como en las actividades organizadas por el Municipio.

Las compras realizadas fueron:

200 sillas , por un monto de $3.374.040 .

, por un monto de . Mesones y caballetes, por $1.715.139,82.

En total, la inversión asciende a $5.089.179,82.

Este nuevo equipamiento se suma para fortalecer cada evento comunitario y brindar mejores herramientas a todas y todos los vecinos de Pilcaniyeu.