Provincia

Weretilneck recibió al nuevo Director Ejecutivo de la ATUR

Ricardo Manrique 2 días ago

El Gobernador Alberto Weretilneck, encabezó la primera reunión de trabajo con el nuevo titular de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), Diego Piquín, dando inicio a esta nueva etapa del sector. Del encuentro participó también el Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti.

Gatti destacó, luego del encuentro, que el turismo es uno de los motores más importantes para la economía provincial y que con Piquín sumamos profesionalismo, planificación y una mayor articulación con el sector privado. “Queremos que el turismo siga creciendo en todas las regiones, generando empleo genuino y cuidando nuestros recursos”, afirmó.

El Ministro subrayó que la experiencia y visión de Piquín serán clave para fortalecer la promoción de los destinos rionegrinos, diversificar la oferta y garantizar la calidad de los servicios. Además, señaló que el trabajo de la ATUR estará marcado por un diálogo permanente con los prestadores y por el impulso a proyectos de inversión sustentable.

En la reunión se definieron los primeros lineamientos de trabajo, que incluyen la participación en ferias, la promoción y las acciones conjuntas con municipios y cámaras empresariales, la capacitación de prestadores y el desarrollo de productos turísticos que integren el patrimonio natural y cultural de la provincia.

