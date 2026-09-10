Bomberos de todo el país realizarán un toque de sirena por la falta de financiamiento

Este jueves 10 de septiembre, a las 10 horas, cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país se sumarán a un toque de sirena nacional para visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector por la falta de financiamiento nacional.

La medida será llevada adelante de manera pacífica y simultánea en distintos cuarteles de la Argentina, como parte de un reclamo institucional que busca poner en evidencia las dificultades que atraviesan los cuerpos de Bomberos Voluntarios para sostener su funcionamiento y continuar brindando asistencia a las comunidades.

Desde los cuarteles remarcaron que, más allá del reclamo, los Bomberos continúan presentes y comprometidos con sus comunidades, prestando servicio y colaborando ante cada emergencia.

“Estamos presentes para ayudar y colaborar con nuestra querida comunidad, pero también hacemos visible la situación en la que nos encontramos”, señalaron desde el sector.

En este sentido, convocaron a los vecinos a acompañar la iniciativa, compartir el mensaje y apoyar el reclamo.

El toque de sirena de este jueves será una manera de hacer visible una problemática que alcanza a los cuarteles de todo el país y de reclamar el acompañamiento y los recursos necesarios para garantizar su continuidad.