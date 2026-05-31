Weretilneck anunció la adhesión de Río Negro al RIMI

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció que el próximo lunes enviará a la Legislatura provincial el proyecto de ley para que Río Negro adhiera al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta impulsada por el Gobierno Nacional que permitirá fortalecer la inversión productiva, acompañar a las pymes y generar nuevas oportunidades de empleo en todo el territorio.

La decisión forma parte del rumbo productivo que viene construyendo la provincia: generar condiciones claras, previsibles y competitivas para que más empresas, productores, comerciantes, industrias y emprendedores puedan invertir, crecer, incorporar tecnología y crear trabajo rionegrino.

“Queremos que todos aquellos argentinos o extranjeros que quieran invertir en nuestra provincia tengan las mejores condiciones del interior del país”, expresó Weretilneck en un mensaje publicado en sus redes sociales desde el Valle del Río Pichileufu, donde encabezó una serie de actividades productivas.

El Gobernador remarcó que Río Negro busca consolidarse como un destino estratégico para las inversiones medianas, del mismo modo que ya logró posicionarse en el escenario nacional con los grandes proyectos productivos.

A los beneficios nacionales, la Provincia prevé articular las herramientas propias ya vigentes, como bonos fiscales, exenciones impositivas y los beneficios contemplados en el régimen provincial de promoción económica e industrial.

Weretilneck destacó que el objetivo es ampliar el alcance del desarrollo hacia sectores centrales de la economía rionegrina. “Queremos que todas las inversiones que tengan que ver con la agricultura, la ganadería, el comercio y la industria miren hacia Río Negro”, afirmó.

El Gobernador sostuvo que, aun en un contexto difícil para muchos sectores, la salida es seguir construyendo condiciones para producir más y generar empleo. “Sabemos que falta mucho, pero también sabemos que el crecimiento se construye con inversión, producción y trabajo. Río Negro tiene rumbo y tiene futuro”, señaló.