Compró un cupón del Patagonia Telebingo y se ganó un Fiat Cronos 0 km

Lo que empezó como una visita al Autódromo de Viedma para disfrutar del Turismo Carretera terminó convirtiéndose en una gran sorpresa para Tomás, un joven viedmense que recibió oficialmente su Fiat Cronos 0 km tras haberse convertido en el ganador del Sorteo Extraordinario de marzo del Patagonia Telebingo.

La entrega del vehículo fue realizada por el Gerente de Juegos de Loteria de Rio Negro, Maximiliano Rossi. El Patagonia Telebingo, uno de los juegos más populares de la región, es desarrollado de manera conjunta entre Lotería de Río Negro y Lotería La Neuquina.

Según contó Tomás, no conocía demasiado el juego cuando adquirió el cartón ganador. Estaba recorriendo el predio durante el evento automovilístico cuando una promotora de la Agencia Oficial 3 de Viedma le ofreció participar. Así se llevó el cupón 492.972, sin imaginar que días después se convertiría en el dueño del premio mayor.

La noticia lo encontró en plena jornada laboral. Tomás trabaja en un local de venta de repuestos para autos y recordó el día del sorteo mientras compartía con sus compañeros. Cuando revisó los resultados y descubrió que el número coincidía, la sorpresa rápidamente se transformó en festejo dentro del local.

Ante la pregunta de qué piensa hacer con el auto, aseguró que por ahora quiere disfrutarlo junto a su novia y su familia y que más adelante verá qué decisiones tomar.

Así, una compra inesperada en medio de una jornada fierrera terminó convirtiéndose en una historia de suerte. Y la historia de Tomás también vuelve a poner en valor la importancia de jugar legalmente.

En este caso, el cupón ganador fue adquirido en una agencia oficial de Viedma, garantizando transparencia y seguridad. Además, la recaudación del juego legal se traduce en transferencias que Lotería devuelve a la comunidad a través de obras y acciones sociales en distintos puntos de la provincia.

Actualmente ya se encuentra a la venta el cartón para el próximo gran sorteo extraordinario, que se realizará el 28 de junio y tendrá como premio principal una camioneta Fiat Titano 4×4 0 km que Sale o Sale.