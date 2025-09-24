Estudiantes del CET 26 participaron de una jornada de esquila en “La Masina”

En el marco de las Prácticas Profesionalizantes, estudiantes del CET N°26 participaron de una valiosa experiencia en el establecimiento “La Masina”, junto al productor y veterinario Marcelo García. La jornada combinó teoría y práctica en un entorno real de trabajo rural, favoreciendo un aprendizaje integral.

La actividad comenzó con una charla introductoria, donde se abordaron los objetivos y la importancia de la esquila dentro del ciclo productivo ovino. Luego, se realizó una práctica bajo los lineamientos de Ovis 21 y la ganadería regenerativa, priorizando el bienestar animal y la sostenibilidad.

Durante el encuentro, los y las estudiantes pudieron involucrarse en distintas instancias de aprendizaje, como:

Esquila y clasificación de lana.

Identificación de biología de la lana y de la piel.

Diferenciación entre razas (Merino y MPM).

Sanidad animal: aplicación de vacunas y nutrientes.

Manejo general y clasificación de pieles y categorías de lana.

La propuesta permitió comprender que la esquila no es una acción aislada, sino parte de un sistema productivo integral que contempla la salud animal, el cuidado de los pastizales y el impacto ambiental.

Desde la institución se agradeció especialmente a Marcelo García por compartir sus conocimientos y a su equipo de trabajo por la predisposición. También al Sr. Ivano Saleri y la Sra. Nélida Honorio, por la hospitalidad en el establecimiento “La Masina”.