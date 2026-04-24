Vialidad Rionegrina trabaja en conservación de rutas de la Región Sur

Con el objetivo de mejorar la seguridad y acompañar el movimiento cotidiano de vecinos, vecinas y visitantes, Vialidad Rionegrina continúa con trabajos de conservación en distintos puntos estratégicos de la region sur.

Actualmente, equipos de la Delegación 6 con base en San Carlos de Bariloche avanzan sobre la Ruta Provincial 67, en el tramo que conecta Mencué con Laguna Blanca, pasando por Pilahue. Allí se están realizando tareas de enripiado en sectores puntuales, incorporando material granular para mejorar las condiciones de circulación.

Estas intervenciones permiten optimizar la transitabilidad, especialmente en zonas donde las condiciones del camino requieren refuerzo, brindando mayor seguridad a quienes utilizan esta vía, a diario.

En paralelo, sobre la Ruta Provincial 81, se finalizó una obra clave. La reparación integral del puente carretero ubicado sobre el Río J. A. Roca, en cercanías de Cascada Los Alerces.

Los trabajos incluyeron el recambio completo del tablero de madera, la renovación de los pasarruedas y la instalación de guardarraíl en reemplazo de las antiguas barandas, elevando significativamente los estándares de seguridad vial en este paso fundamental.

Este puente no solo es clave para la conectividad regional, sino también para quienes se animan a descubrir los paisajes únicos de la cordillera rionegrina, ríos, cascadas y caminos que invitan a una experiencia distinta, lejos del ritmo urbano.

Estas acciones forman parte del plan permanente de mantenimiento que Vialidad Rionegrina lleva adelante en toda la provincia, con una mirada que prioriza la conectividad, el desarrollo y la seguridad en cada rincón del territorio.