Programa Celíacos: actualizan datos para garantizar reposición de tarjetas

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través del área de Nutrición, informa a las y los usuarios activos del programa de atención al paciente celíaco que, ante situaciones de reposición de tarjeta por deterioro, rotura, robo, extravío o vencimiento, es obligatorio comunicarse al número 2920553245 para actualizar sus datos de contacto.

Esta medida resulta fundamental para garantizar la correcta entrega del nuevo plástico en cada localidad. Desde el área indicaron que la actualización de datos es un paso indispensable, ya que los envíos de las tarjetas se realizan únicamente con información vigente.

En este sentido, desde el área de Nutrición explicaron: “Las personas pueden comunicarse enviando un mensaje de WhatsApp al número indicado y, a partir de ese primer contacto, el equipo se encarga de continuar la comunicación para completar el trámite y actualizar los datos necesarios”.

La iniciativa surge a partir de la detección de registros desactualizados, en muchos casos con datos que datan del año 2016, lo que dificulta el contacto con las personas usuarias y retrasa los procesos de reposición. Por ello, se busca optimizar el funcionamiento del programa y asegurar que la asistencia llegue de manera efectiva.

El Programa Celíacos permite el acceso a la compra de alimentos específicos a través de una tarjeta con acreditación mensual y está destinado a personas celíacas en situación de vulnerabilidad social que se encuentran registradas según los criterios de la Ley Provincial N° 3772.

Para acceder al beneficio, el trámite es personal y se realiza en el hospital de la localidad, a través del área de Servicio Social. Entre los requisitos se solicita DNI, constancia de CUIL, estudios médicos que acrediten el diagnóstico, encuesta social y el formulario del padrón único del Ministerio. El trámite es gratuito y el tiempo estimado de entrega es de aproximadamente dos meses.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo sus políticas públicas alimentarias, garantizando el acceso a derechos y mejorando los canales de atención para brindar respuestas concretas a las vecinas y vecinos de toda la provincia.