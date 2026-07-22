Jacobacci: la Brigada Rural frenó una caza ilegal y secuestró tres armas

La Brigada Rural de Ingeniero Jacobacci detectó a tres hombres que realizaban caza ilegal de fauna protegida durante un operativo preventivo sobre la Ruta Provincial 76. Como resultado del procedimiento, se secuestraron tres armas de fuego, municiones, equipos de comunicación y los ejemplares de fauna silvestre que habían sido cazados. La intervención permitió frenar una actividad prohibida y reforzó las acciones de protección de los recursos naturales de Río Negro.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Brigada Rural mientras desarrollaban recorridas de prevención en la zona, tras recibir información sobre un vehículo cuyos ocupantes se encontraban cazando. Con esos datos, el personal intensificó los controles sobre la Ruta Provincial 76 hasta localizar el automóvil señalado, un Renault 9 rojo, y proceder a identificar a sus tres ocupantes, de 30, 26 y 22 años.

Durante la inspección del vehículo, los policías constataron la presencia de tres choiques y un guanaco eviscerado en el baúl, además de dos fusiles calibre 223 con miras telescópicas y una carabina calibre 22. También fueron secuestradas decenas de municiones de distintos calibres, vainas servidas, dos cuchillos y equipos de comunicación portátiles, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

A continuación, el personal labró las actas correspondientes por infracciones a la normativa vigente relacionadas con la caza de especies protegidas, la falta de la documentación obligatoria para desarrollar esa actividad y otras irregularidades detectadas durante el control. En paralelo, la Fiscalía de turno dispuso la imputación de los tres involucrados y ordenó el decomiso y secuestro de todos los elementos vinculados al hecho.

Una vez concluidas las diligencias, los ejemplares de fauna silvestre fueron desnaturalizados e incinerados conforme al protocolo establecido, mientras que las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía interviniente para continuar con la investigación.

Este procedimiento refleja el trabajo constante que lleva adelante la Brigada Rural de Río Negro en caminos y zonas rurales de la provincia, con controles preventivos orientados a combatir la caza ilegal, preservar la fauna autóctona y garantizar el cumplimiento de la legislación que protege el patrimonio natural rionegrino.