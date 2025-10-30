Jacobacci Los Menucos Noticia del día Regionales

Edersa realizará este jueves un corte programado en varias localidades de la Región Sur

Ricardo Manrique 7 horas ago

Los operarios de la distribuidora EdERSA realizarán el JUEVES 30/10 tareas de mantenimiento sobre redes de media tensión y subestaciones transformadoras en localidades de la LINEA SUR.
Se trata de labores que contribuyen con la constante mejora del servicio de distribución eléctrica, y que demandarán una serie de CORTES PROGRAMADOS de energía a desarrollarse así:

• ING. JACOBACCI: de 10:00 a 12:00 en la zona de mineras ubicadas sobre la Ruta N°23 Y Ruta N°6.

• LOS MENUCOS: de 12:30 a 15:30 en el sector comprendido desde calle Santa Fe a Misiones entre San Martín y Antártida Argentina.

• VALCHETA Y RAMOS MEXIA: de 13:00 a 16:00 en los suministros de Rotonda de Ruta Nac. N°3 y Ruta Nac. N°23; VALCHETA, RAMOS MEXIA y alrededores en su totalidad.

Solicitamos a los vecinos tomar las medidas de seguridad necesarias.

Últimas noticias

