Valcheta: Weretilneck entregó un aporte para el nuevo Parque de la Salud

El Gobernador Alberto Weretilneck entregó un aporte de más de $67 millones a la Intendenta de Valcheta, Yamila Direne, destinado a la ejecución del Parque de la Salud de la ciudad, una obra que brindará espacios seguros para el desarrollo social y deportivo.

El proyecto, transformará la calidad de vida de miles de familias, brindando espacios seguros y modernos para la recreación familiar. “A nuestro Gobierno nunca se le hubiera ocurrido dejar de hacer obra pública, porque las obras igualan, generan empleo y movimiento económico en la región”.

Se trata de una intervención integral que demanda una inversión provincial que asciende a los $392 millones. Esta infraestructura no es solo una mejora urbana, sino una decisión directa para impactar en la salud, la contención de los jóvenes y la integración comunitaria de miles de familias.

El proyecto se lleva adelante bajo la modalidad de obra delegada, a través del programa provincial “Junto al Municipio – Construyendo Provincia”. Esta herramienta de gestión es un pilar fundamental del modelo rionegrino: permite trabajar con los gobiernos locales, dinamizando la economía, contratando mano de obra local y asegurando que los recursos de la Provincia se traduzcan en soluciones rápidas y efectivas para los vecinos.

Con la construcción del nuevo Parque de la Salud, el Gobierno Provincial continúa construyendo obras para el futuro de cada comunidad y acompañando a los municipios.