Valcheta recibió nuevos insumos y medicamentos para la atención hospitalaria

El Hospital de Valcheta incorporó un nuevo envío de insumos y medicamentos destinado a reforzar el servicio de farmacia y garantizar la atención diaria de la comunidad.

La entrega fue encabezada por la subsecretaria de Gestión de Medicamentos y Tecnologías de la Provincia, Luz Chebeir, e incluyó insumos descartables, solución fisiológica y un importante lote de medicamentos esenciales.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que este aporte permitirá fortalecer el stock del hospital y asegurar la disponibilidad de tratamientos para las vecinas y vecinos de Valcheta.

La provisión forma parte de las acciones que lleva adelante la Provincia para garantizar una atención pública de calidad, con acceso equitativo a medicamentos e insumos en los hospitales de todo el territorio rionegrino.