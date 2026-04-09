Valcheta puso en marcha la Colonia de Adultos Mayores

En la localidad de Valcheta, cerca de 50 adultos mayores iniciaron la Colonia de Adultos Mayores, un espacio pensado para la recreación, el encuentro y la promoción de la actividad física.

La propuesta busca generar un ámbito de participación activa, donde cada tarde los asistentes comparten actividades especialmente diseñadas de acuerdo a sus capacidades, acompañados por profesores a cargo.

Además de las propuestas recreativas, los participantes disfrutan de una merienda nutritiva, fortaleciendo también hábitos saludables.

Esta iniciativa se desarrolla de manera conjunta entre la Municipalidad local y PAMI, consolidando políticas de inclusión y bienestar para los adultos mayores de la comunidad.