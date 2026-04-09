Valcheta puso en marcha la Colonia de Adultos Mayores

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En la localidad de Valcheta, cerca de 50 adultos mayores iniciaron la Colonia de Adultos Mayores, un espacio pensado para la recreación, el encuentro y la promoción de la actividad física.

La propuesta busca generar un ámbito de participación activa, donde cada tarde los asistentes comparten actividades especialmente diseñadas de acuerdo a sus capacidades, acompañados por profesores a cargo.

Además de las propuestas recreativas, los participantes disfrutan de una merienda nutritiva, fortaleciendo también hábitos saludables.

Esta iniciativa se desarrolla de manera conjunta entre la Municipalidad local y PAMI, consolidando políticas de inclusión y bienestar para los adultos mayores de la comunidad.

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