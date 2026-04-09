Los Menucos será sede de una convocatoria provincial de APIER

La Alianza Pastoral de Iglesias Evangélicas de Río Negro realizará el próximo sábado 16 de mayo de 2026, a partir de las 09:00 horas, una nueva convocatoria provincial destinada a pastores, apóstoles y líderes de toda la provincia.

El encuentro tendrá lugar en la localidad de Los Menucos, donde se desarrollará una intensa jornada de actividades que incluirá capacitaciones, talleres y seminarios, además de reuniones de la Comisión Directiva Provincial junto a presidentes y referentes de los Consejos Pastorales presentes.

Asimismo, se llevarán adelante reuniones individuales con comisiones de distintos puntos de la provincia, culminando la jornada con un Culto de Celebración.

La comunidad de Los Menucos y el Consejo Pastoral local serán anfitriones de este importante encuentro religioso, que forma parte del trabajo que APIER viene desarrollando en distintas zonas de la provincia, fortaleciendo el vínculo con cada uno de los Consejos Pastorales.

La convocatoria está dirigida principalmente a los Consejos Pastorales de la Región Sur, aunque también se espera la participación de representantes de toda la provincia, así como de hermanos y hermanas que deseen sumarse a esta jornada de encuentro y fortalecimiento espiritual.