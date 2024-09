Valcheta: nuevos reconocimientos y distinciones para el escritor Jorge Castañeda

Recientemente he recibido varios premios y distinciones, generalmente de otros países que me

han alentado para seguir ejerciendo con toda dedicación este oficio maravilloso de escribir. De

alguna forma siempre he tratado de enaltecer esta labor, por respeto a todos los escritores y

poetas que me han precedido y por los que están en estos tiempos sembrando en la misma melga.

El premio “Pablo Neruda”, la máxima distinción que otorga el Instituto Panamericano de Letras

filial Uruguay.



El Certificado de Reconocimiento por mi obra literaria extendido por la Real Academia

Internacional de Arte y Literatura filial Estados Unidos de América.

Y el Premio Internacional de la Paz destinado a los creadores de la Paz otorgado por la Comunidad

Alianza Mundial de Poetas y Escritores y la Academia Mundial de Literatura Moderna

Costarricense.

Agradezco a Dios por estos premios, casi inmerecidos de mi parte, y a mi familia que me alienta en

este camino de escribir como decía Homero Manzi “letras para los hombres”.

Jorge Castañeda

Valcheta (Río Negro)