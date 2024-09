Prorrogan ley que evita cortes de suministros de gas y energía eléctrica

Finalmente remarcó que “compartimos la autoría del proyecto porque sabemos que los 46 legisladores tenemos el mismo objetivo: que no le corten los servicios esenciales a nadie”

Posteriormente tomó la palabra Facundo López (JSRN), quien defendió la propuesta -que originalmente nació en el 2008 y se fue prorrogando año tras año- , aunque admitió que al tratarse de una ley provincial “cuando haya algún conflicto nacional (por ejemplo, con el ENARGAS) no nos van a dar bolilla”.

Igualmente explicó que acompañaron el proyecto porque “es la única forma de proteger a las familias rionegrinas para que, por lo menos, no le corten el servicio”.

No obstante ello, Luciano Delgado Sempé calificó la acción de presentar la iniciativa por parte del oficialismo como “cinismo” y lo hizo con críticas al Ente Regulador de Energía Eléctrica (EPRE) y al Poder Judicial rionegrino.

vie Sep 27 , 2024

