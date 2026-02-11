El Mercado Artesanal presente en la Exposición Rural de Bariloche

Desde este viernes 13 al 15 de febrero, el Mercado Artesanal dependiente de la Secretaría de Cultura de Río Negro estará presente con su stand en la Exposición Rural de San Carlos de Bariloche.

La Expo es el encuentro donde el campo, la gastronomía y la cultura patagónica se viven de cerca. El evento que se desarrollará en la Sociedad Rural de Bariloche ofrecerá actividades rurales clásicas, platos al paso, fuegos encendidos, el especial “Corderos de la Expo” y una granja para niños, entre otras propuestas.



Allí, de 9 a 20 horas bajo el lema “Cultura viva que se comparte y proyecta” el Mercado Artesanal estará presente con creaciones únicas realizadas por artesanas y artesanos de la provincia que reivindican los saberes ancestrales.

De esta manera, el Gobierno de Rio Negro a través de la Secretaría de Cultura continúa con la puesta en valor de la producción artesanal rionegrina que forma parte de la identidad de la cultura y la identidad de la provincia.