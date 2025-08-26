Pilcaniyeu Regionales

Bono Petrolero: Importante inversión para el Polideportivo Municipal de Pilcaniyeu

Ricardo Manrique 2 horas ago

Con recursos provenientes del Bono Petrolero, la Municipalidad de Pilcaniyeu concretó una importante inversión de $11.407.300,04 destinada al equipamiento del gimnasio de musculación del Polideportivo Municipal.

La renovación incluye la incorporación de modernas máquinas de musculación y la instalación de pisos de goma reforzada, especialmente diseñados para absorber el impacto de mancuernas, discos y elementos pesados. Este material no solo protege el suelo y alarga la vida útil de las instalaciones, sino que también aporta mayor seguridad a quienes utilizan el espacio para entrenar.

La intendenta Daniela Cornejo, junto a su equipo de trabajo, destacó que estas mejoras representan un paso fundamental para seguir fortaleciendo la infraestructura deportiva local. Además, agradeció el acompañamiento y el compromiso del Gobierno de Río Negro, encabezado por Alberto Weretilneck, en la concreción de este tipo de proyectos que benefician directamente a la comunidad.

