Las artesanías rionegrinas llevarán su identidad a Caminos y Sabores

El Mercado Artesanal de Río Negro formará parte de Caminos y Sabores 2026, donde acercará al público piezas elaboradas por artesanos y artesanas de la provincia que reflejan la identidad, la historia y los saberes transmitidos de generación en generación.

Durante los cuatro días de la feria, quienes recorran el espacio de Río Negro podrán conocer y adquirir artesanías realizadas en madera, cerámica, cuero, platería y fibras naturales, creadas principalmente por artesanos de la Región Sur.

La participación del Mercado Artesanal se suma a la propuesta gastronómica, productiva y turística que la provincia presentará en Buenos Aires, permitiendo que miles de visitantes descubran no solo los sabores de Río Negro, sino también el trabajo de quienes transforman los materiales de la naturaleza en objetos con identidad propia.

“Participar en Caminos y Sabores es una oportunidad para que nuestra cultura se conozca a nuevos públicos y para reconocer el enorme valor del trabajo artesanal, que mantiene vivas nuestras raíces y expresa la diversidad cultural de la provincia”, aseguró la Directora del Mercado Artesanal, Luciana Weretilneck.