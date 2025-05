Un vecino de Jacobacci fue estafado por una supuesta empresa de Trafic

El vecino de Jacobacci, Roberto René Diaz fue víctima de una estafa y decidió hacer pública la experiencia con el único objetivo de que ningún otro vecino sea engañado por este tipo de artimañas.

Roberto, relato: Recibí un llamado en el que me ofrecían trabajo como chofer de una supuesta trafic para la empresa Benito Roggio e Hijos S.A.. Como actualmente me encuentro desocupado, acepté sin dudarlo. Ahí comenzó todo.

El supuesto “ingeniero Gustavo Toranzo” me consultó si contaba con el LINTI y si había realizado el examen psicofísico. Al decirle que no, me indicó que debía hacerlo a través de la página correspondiente, pero luego me volvió a llamar diciéndome que él gestionaría el examen por medio de un “administrador del sindicato de camioneros”, y que solo debía hacer un pago para completar el trámite.

Realicé el pago a través de Mercado Pago, confiando en su palabra. Me prometió que vendría hasta Jacobacci a entregarme el vehículo y firmar los papeles para comenzar a trabajar el lunes. Desde ese momento, nunca más supe de él.

Me di cuenta entonces de que había sido víctima de una estafa.

Comparto esto para que estén alerta y no caigan en este tipo de engaños, que se aprovechan de quienes necesitamos trabajar. ¡Difundí para que no le pase a otro!