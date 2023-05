Valcheta: “HE CRUZADO LAS GRANDES AGUAS”

Hoy puedo decir que he cruzado las grandes aguas de la enfermedad. A pesar de saber que los

seres humanos estamos sometidos a las vicisitudes que la vida nos depara en forma cotidiana no

estaba preparado para recibir la noticia que un tumor maligno había ocupado casi enteramente mi

riñón derecho. Y todo por un examen de rutina. Los análisis de laboratorio con sus respectivas

ecografías y tomografías eran inapelables y los facultativos por unanimidad recomendaron sin

pérdida de tiempo la extracción total del mismo. Y en esas situaciones uno se siente desolado en

un primer momento. Pero yo, como cristiano, sabía que la vida está en las manos de Dios y que

nuestros días sobre esta tierra están contados. Y uno, después de los primeros días se resigna y

acepta las cosas como son porque sabemos que somos mortales y falibles.

Es así que tuve que realizar varios viajes desde Las Grutas hacia Viedma para estudios y consultas y

sobre todo lo más engorroso: los trámites de la obra social, en mi caso el IPROSS.

Se dice que el hombre propone y Dios dispone, y así fue en mi caso: pensaba retornar después de

las vacaciones a Valcheta, pero recién pude hacerlo en el día de hoy.

La otra noticia que recibí es que se necesitaba una doble cirugía porque tenía una hernia de

ombligo. Y que revestiría cierto riesgo.

Resumiendo me operaron el 18 Abril y la operación fue exitosa confirmada por los análisis de

laboratorio de patología.

Ahora, ya sin los puntos, con solo riñón y con el alta médica debo cuidarme, tomar mucha agua y

entre otras cosas decirle adiós a la sal, las gaseosas y las aguas saborizadas.

Los dos días en la Unidad de Terapia Intensiva en la Clínica Viedma me dieron el tiempo suficiente

para hacer un balance de mi vida y de las cosas que me quedan por hacer, por supuesto escribir.

También agradecer a Dios porque como aquel rey Ezequías al que le prolongó la vida por quince

años más. No sé si será mi caso porque ya tengo 71. Hoy puedo contar mi testimonio.

Uno también se da cuenta cuales son las cosas verdaderamente importantes: la familia, los

afectos, los amigos y los pequeños goces cotidianos: ver un nuevo día, un jardín, las olas del mar.

Y tratar de hacer el bien lo más que se pueda. En síntesis: amar más.

Y ahora los agradecimientos: a Irma mi compañera, a María Elena, Jorgito, Manuel, Ester, mis

nietos y nietas, a Muna la última que es nuestra mayor alegría, a mi hermana Elvira, a mi yerno

Adrián David Marzo, a nuestros familiares, mis sobrinas nietas que donaron sangre, a los amigos

que me dieron fuerza y aliento, a las oraciones de mis hermanos evangélicos y católicos, a los

pastores Orlando Burgos y Ofelia Báez, José Orellana y Nidia Cattáneo, a las iglesias de España, a

los empleados del IPROSS de Las Grutas, al legislador Alejandro Marinao, a la intendente de

Valcheta Yamila Direne, a mi jefe directo en el Concejo Deliberante y Vice intendente Juan Pablo

Montelpare y a los señores concejales, al Toli Tolosa, Eduardo Reyes, Jorge Íncola y Daniel Lorca,

entre otros por preocuparse tanto, al Doctor y amigo Eduardo Molina que detectó a tiempo la

dolencia, al Doctor Favio Daniel Serra, al cirujano Dr. Gastón Biagione por la cirugía mayor y al Dr.

Battcock por la operación de hernia, a las enfermeras de terapia intensiva de la Clínica Viedma que

son excelentes. Y seguro sepan perdonar las omisiones. Muchos amigos se pusieron a disposición

para los viajes y lo que necesite. Como la noticia salió en los medios muchos se hicieron presentes

en la Clínica. A todos un gran abrazo y agradecimiento.

Y como le decía el salmista David a Dios: “Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré

mal alguno porque Tú estás conmigo”.

Jorge Castañeda

Escritor – Valcheta