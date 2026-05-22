Lanzan productos comunicacionales de apoyo para personas con TEA

El Ministerio de Salud, junto a ALTEC, presentó una serie de materiales audiovisuales educativos destinados a acompañar a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Síndrome de Asperger y otras condiciones dentro del espectro autista. La iniciativa busca facilitar el acceso a información y herramientas de apoyo para situaciones vinculadas a la vacunación, consultas médicas y atención odontológica.

Estos productos de comunicación audiovisual serán también de acompañamiento para las familias de personas con TEA y a la población en general.

Esta iniciativa surgió como respuesta a una necesidad planteada por el Consejo de Coordinación, Seguimiento y Asesoramiento del Sistema de Protección Integral de personas que presentan Trastorno del Espectro Autista (TEA), Síndrome de Asperger y toda aquella persona con características compatibles con el Espectro Autista.

Así como lo establece la Ley 5124, con este material se busca promover acciones que permitan a los sujetos de protección contrarrestar las desventajas específicas que les provoca ese estado, asegurando su derecho a desempeñar un rol social digno e integrarse activamente a la comunidad.

A nivel nacional, la Ley N°27.043 declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con TEA. Esta normativa enfatiza la importancia de la coordinación de acciones necesarias para la inclusión en los ámbitos educativos, laborales y sociales, en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que posee rango constitucional en nuestro país.

En este sentido, el Ministerio de Salud de Río Negro, reafirma el compromiso con la inclusión y la accesibilidad, promoviendo políticas públicas que garanticen el bienestar y el desarrollo de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). A través del Programa de Políticas Integrales de Discapacidad, la cartera sanitaria insta a generar acciones que motiven a reflexionar.

¿Qué es el TEA?

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del desarrollo neurológico que influye en cómo las personas procesan la información, interactúan socialmente y se comunican. Se caracteriza por dificultades en la interacción social, patrones de comunicación atípicos y comportamientos repetitivos o intereses muy específicos.

Es considerado “espectro” debido a la variedad y severidad de síntomas que pueden presentarse, lo que hace que cada caso sea único. El TEA engloba varias condiciones que anteriormente se diagnosticaba por separado, como el autismo clásico, el síndrome de Asperger y otros trastornos del desarrollo no especificados. A pesar de estas diferencias, todas las personas dentro del espectro comparten ciertos desafíos en su manera de relacionarse con el mundo.