El Registro Civil iniciará un nuevo operativo móvil por la Región Sur

El Registro Civil iniciará un nuevo operativo móvil con el objetivo de facilitar el acceso al trámite de renovación y actualización de Documentos Nacionales de Identidad para las y los vecinos de Valcheta, El Cuy, Cerro Policía, Aguada Guzmán y Naupa Huen.

En esta oportunidad, el organismo provincial atenderá en primera instancia el lunes en el Gimnasio Municipal de Valcheta, ubicado en la intersección de las calles Manuel Belgrano y Boulevard Castello, donde la atención al público se llevará adelante desde las 12 a las 18 de forma excepcional.

La recorrida continuará el martes 7 en El Cuy, mientras que el miércoles 8 el personal del Registro Civil llegará a Cerro Policía, el jueves 9 a Aguada Guzmán y el viernes 10 a Naupa Huen. En todos estos casos los trámites podrán realizarse en la sede correspondiente a la Comisión de Fomento entre las 9 y las 15.

Cabe destacar que al igual que en los operativos anteriores, quienes se acerquen tendrán la posibilidad de tramitar renovación de DNI por caso de robo, extravío, cambio de domicilio o vencimiento, mientras que también se realizarán actualizaciones para menores de edad de entre 5 y 8 y 14 años.

De esta manera, el Registro Civil arranca una nueva recorrida con el objetivo de llegar a todas y todos los rionegrinos, complementando el trabajo que se realiza en cada una de las más de 60 delegaciones esparcidas por todo el territorio provincial.