Tren Patagónico moderniza sus locomotoras con una inversión récord

El Gobierno de Río Negro avanza con una inversión histórica para fortalecer el servicio del Tren Patagónico entre Viedma y San Carlos de Bariloche. En el marco del Plan de Mantenimiento Integral 2025, la empresa concretó la compra de 24 discos de ruedas para sus locomotoras principales, una mejora clave para garantizar la continuidad y seguridad del recorrido que une el mar con la cordillera.

Las locomotoras GM GT22CW N° 9070 y 9073, dos de las más potentes del parque tractivo, recorren más de 90.000 kilómetros al año y transportan a miles de pasajeros que eligen el tren como símbolo de conexión y arraigo patagónico. La renovación de sus componentes implicó una gestión técnica y financiera especial, ya que las piezas son importadas y de difícil acceso en el país.

La inversión, superior a $171 millones, fue realizada a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. “Nuestro compromiso es sostener un servicio seguro, confiable y eficiente. Cada mejora es una apuesta al desarrollo de la provincia y a la continuidad de un medio de transporte esencial para miles de familias rionegrinas”, señaló Roberto López, Presidente de Tren Patagónico SA.

El titular de la empresa ferroviaria además agradeció al Gobernador Alberto Weretilneck y al Ministro Alejandro Echarren “por el acompañamiento y la decisión de avanzar en esta inversión histórica”.

Con esta acción, el Gobierno Provincial y la empresa Tren Patagónico reafirman una política de mantenimiento y modernización permanente, que prioriza la seguridad de los pasajeros y la eficiencia operativa. El tren sigue siendo un emblema de integración, identidad y desarrollo para toda la Patagonia.