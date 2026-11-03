Río Negro inició una nueva temporada de pesca deportiva

En Río Negro comenzó una nueva temporada de pesca deportiva continental. La práctica se extenderá hasta el 31 de octubre de 2027, según los períodos habilitados para cada ambiente. Esta actividad forma parte de las propuestas turísticas y recreativas de la provincia, que cada año convoca a quienes eligen sus ríos, lagos y embalses para disfrutar de la pesca.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Dirección de Acuicultura y Pesca Continental, lleva adelante tareas de fiscalización y conservación de los recursos pesqueros. En este marco, la incorporación de nuevos guardapescas permitirá ampliar los controles en distintos puntos de la provincia, verificar el cumplimiento de las reglamentaciones y promover prácticas responsables.

Para practicar la actividad es obligatorio contar con un permiso de pesca, que se obtiene de manera digital a través de www.permisosdepesca.com.ar. Los interesados deben completar sus datos y recibirán la autorización por correo electrónico, que deberán presentar junto con su documento de identidad ante cualquier control.

El permiso es válido en Río Negro, Neuquén, Chubut y Parques Nacionales e incluye el reglamento con información sobre los ambientes habilitados, las modalidades de pesca, las especies permitidas y la cantidad de ejemplares que pueden extraerse. Entre las especies se encuentran truchas, pejerreyes, percas y carpas. Cada jurisdicción cuenta con disposiciones específicas que deben consultarse antes de realizar la actividad.

Por otra parte, la Provincia cuenta con una nueva oficina de Acuicultura y Pesca Continental en Bariloche, ubicada en Misiones 240, en el sector del río Ñireco. Desde este espacio se realizan tareas de captura y reproducción de peces destinadas al repoblamiento de distintos ambientes acuáticos.

El trabajo también comprende la siembra y el seguimiento de especies en diferentes sectores de Río Negro, desde la cordillera hasta el Valle. Estas tareas se realizan junto a universidades e instituciones científicas, que aportan conocimientos y herramientas para el estudio de las poblaciones de peces.

La pesca deportiva reúne turismo, recreación y contacto con los ambientes naturales de Río Negro. Su continuidad depende también del cuidado de los ríos y lagos, el respeto por las reglamentaciones y el manejo responsable de las especies que los habitan.

Toda la información sobre permisos, reglamentaciones y condiciones de pesca se encuentra disponible en www.permisosdepesca.com.ar.