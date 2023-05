Rio Chico: Miguel Michelena recuerda su trabajo en La Trochita

Miguel Michelena, es un ex ferroviario de 76 años que trabajó con la legendaria trochita, cuando pasaba por Río Chico. Es nacido y criado en Río Chico, nieto de inmigrantes, «mi abuelo fue Ramón Michelena, que vino de Francia» destaca con orgullo.

Recuerda que comenzó a trabajar el 26 de mayo del 75 en Ingeniero Jacobacci. Lo mandaron a llamar porque necesitaban gente, «tenían que ocupar como cinco peones y bueno entré como provisorio ahí. Así me empezaron a probar en los laburos. Empecé como peón, como todo peón haciendo todos los trabajos que me mandaban a hacer, después fui creciendo, solicité una vacante de ayudante ajustador, me la dieron. Solicité una vacante de ajustador mecánico, ya tenía un conocimiento y asi fui creciendo».

Miguel revive las imágenes de ese tiempo, corriendo con las barretas, con las llaves en medio de un hielo tremendo, sectores con casi 1 metro de nieve.

Después, cuando se empezaron a jubilar, quedó como encargado de depósito.

«En Ingeniero Jacobacci corrían los trenes de carga, llegaban hasta El Maitén, seguían hasta Esquel. En aquel tiempo la zafra de la lana todas esas cosas se pasaban en los trenes de carga, llegaban a Ingeniero Jacobacci», recuerda el ex ferroviario.

Video: Informe Canal 10

Tambien relata el momento del pago a los ferroviarios, cuando llegaba el pagador. «Venía en un vagón y por la ventanilla cobrábamos». Agrega que con el sueldo de ferroviario «yo cree mi familia y luego, después, bueno, cuando ya se rumoreaba que se cerraba la trocha, yo ya había crecido. En el futuro mío ya había crecido».

La emoción lo invade hasta las lágrimas cuando recuerda el momento en que se quedaron sin trabajo. «Cuando se cerró fue una desgracia porque realmente le agradezco toda la vida al ferrocarril y mi deseo grande seria que debiera pasar de vuelta». Y agrega que cuando Carlos Menem cerró la trocha, sintió que les quitó la fuente de trabajo. «No quisiera que hubiera gente asi como ese. Que sean gobernantes pensando en el futuro, en el bienestar de toda la familia argentina», afirma con un dejo de emoción y bronca.

Recuerda pasajes tristes, como aquel en el que perdieron a un compañero, Mansilla, cuando en tiempo de mucha nieve, se cayó la locomotora en Chacay Huarruca. La cuadrilla de vias y obras viajaba con los rieles para hacer el desvío, y al caerse, mató al trabajador.

Miguel Michelena, ex ferroviario, nos regala su deseo, «ojala se diera que volviera la trocha, aunque sea una vez, dos veces, que se yo, que pase por aca (Río Chico)».

Entrevista: Ricardo Manrique para Canal 10

Camarógrafos: Marcos Mesa – Baltasar Flores