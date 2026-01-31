Ruta 6: se trabaja para restablecer la transitabilidad tras la tormenta

Tras la fuerte tormenta registrada durante la jornada del viernes 30 de enero en la Región Sur, el Gobierno de Río Negro, a través de Vialidad Rionegrina, puso en marcha de manera inmediata un operativo para atender las consecuencias del fenómeno climático y avanzar en la recuperación de la transitabilidad en la Ruta 6. En forma paralela, se trabaja junto a los intendentes y comisionados de fomento de la región afectada para atender las necesidades de los pobladores que pudieron verse afectados por las consecuencias del temporal.

Durante la tarde del viernes, una fuerte tormenta con intensas precipitaciones, tuvo su epicentro en la zona de meseta comprendida entre Mamuel Choique, en dirección a Río Chico, y hacia Ñorquinco. La gran cantidad de agua caída provocó cortes y severas afectaciones en distintos tramos de la Ruta Provincial 6, con socavones, acumulación de piedras y depósitos de sedimentos, sorprendiendo a automovilistas que circulaban por el sector.

Conocido el suceso, el mismo viernes personal de la Subdelegación El Bolsón de Vialidad Rionegrina, se trasladó hasta la zona afectada para realizar tareas de reconocimiento y comenzar las primeras intervenciones.

Debido al estado de los caminos, fue necesario utilizar desvíos y caminos vecinales para poder avanzar, arribando a Mamuel Choique hacia la tarde-noche.

En tanto, desde las primeras horas de este sábado está trabajando en el lugar una motoniveladora equipada con casilla, tanques de combustible y agua, iniciando los trabajos desde Mamuel Choique hacia Río Chico, con la ejecución de desvíos provisorios que permiten recuperar la transitabilidad en los sectores más comprometidos.

Actualmente, las tareas continúan entre Río Chico y Ñorquinco. De mantenerse las condiciones, se estima que hacia la tarde-noche podría habilitarse la circulación solo para tránsito liviano y preferentemente vehículos con doble tracción. En el área permanecen vehículos que quedaron atascados como consecuencia del estado de la ruta.

Desde Vialidad Rionegrina se solicita evitar la circulación nocturna, extremar las medidas de precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales del organismo. Asimismo, se anticipó que en los próximos días se avanzará con los trabajos de reconstrucción definitiva de los tramos afectados.