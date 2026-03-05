Sierra Colorada incorporó una nueva camioneta 0 KM

La intendenta de Sierra Colorada, Marta Ignacio, recibió en la tarde de este miércoles una nueva camioneta 4×4 0 kilómetro que se suma al parque automotor de la Municipalidad.

Desde el municipio destacaron que esta adquisición fue posible gracias a una gestión económica ordenada, transparente y responsable, remarcando que la inversión se realizó con fondos municipales y sin generar deudas.

La nueva unidad será destinada a operativos y tareas clave en la localidad y su ejido, permitiendo brindar una respuesta más ágil y eficiente ante las distintas demandas diarias.

Asimismo, señalaron que la modernización de la flota municipal también contribuye a reducir los costos de mantenimiento a largo plazo y a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales.