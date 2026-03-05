Río Negro fortalece la formación para el empleo en seguridad privada

Con el objetivo de seguir consolidando el rumbo productivo de la Provincia y preparar a los trabajadores para las nuevas oportunidades que surgen en Río Negro, la Secretaría de Trabajo firmó un convenio de colaboración con Prosegur para impulsar la formación de vigiladores privados.

Se trata de una propuesta orientada a fortalecer el empleo formal y la profesionalización del sector de seguridad en el territorio rionegrino, un área que forma parte del desarrollo productivo provincial y requiere personal capacitado para acompañar la creciente actividad económica en sectores estratégicos como la energía, la minería, la logística y el turismo.

La capacitación, que se llevará adelante de manera virtual y gratuita a través de la plataforma Universidad Prosegur, permitirá acceder durante 60 días a contenidos teóricos y prácticos alineados con la normativa vigente a fin de consolidar los conocimientos de los postulantes.

Aquellos que deseen formar parte de esta iniciativa, podrán inscribirse desde este miércoles 4 al jueves 12 de marzo a través del sitio web https://trabajo.rionegro.gov.ar/programa/680/vigiladores?n=Njg0. Los postulantes deberán ser mayores de 21 años, contar con secundario completo y tener residencia en Río Negro. Se garantizará un cupo destinado a mujeres y disidencias, promoviendo la inclusión y la equidad en el acceso a la formación y al empleo formal.

Más y mejor empleo

En este sentido, la Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, destacó que “cada inversión que llega a Río Negro debe traducirse en oportunidades concretas para los rionegrinos y rionegrinas. Por eso articulamos con el sector privado y trabajamos junto a los sindicatos para que la capacitación sea una herramienta real de acceso al empleo formal y registrado”.

Asimismo, la funcionaria provincial agregó que “no improvisamos: planificamos, formamos y generamos condiciones para que el crecimiento productivo tenga impacto directo en el trabajo local, en diálogo permanente con todos los actores del mundo laboral”.

Cabe destacar que el convenio tendrá una vigencia de 12 meses y forma parte de una estrategia sostenida de articulación público-privada, con participación del sector sindical, orientada a fortalecer el capital humano provincial y garantizar que el desarrollo económico se traduzca en más empleo y más oportunidades.