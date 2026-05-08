Sierra Colorada: donación del Consejo de Discapacidad para Adultos Mayores

El Consejo de Discapacidad de Sierra Colorada, a cargo de Mercedes Arias y Laura Pichon, realizó una importante donación destinada a la Residencia Municipal de Adultos Mayores.

La entrega incluyó un andador, una silla ortopédica y pañales, elementos que serán de gran utilidad para mejorar la atención y el acompañamiento de los residentes.

La donación fue recibida por la directora de la residencia, Mayra Erbin, quien destacó el valor del trabajo articulado entre instituciones locales.

Desde la residencia agradecieron el acompañamiento del Consejo de Discapacidad, remarcando que este tipo de acciones fortalecen los vínculos interinstitucionales y permiten seguir brindando mejores condiciones y cuidados a los adultos mayores de la comunidad.