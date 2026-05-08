Alerta amarilla por nevadas y fuertes vientos en la Región Sur

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas persistentes y fuertes vientos para este viernes 8 de mayo en distintos sectores de la Región Sur rionegrina.

Las zonas afectadas por el los vientos de 60 a 80 km incluyen la Meseta de Pilcaniyeu, Meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, Oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo.

Según el informe oficial, el área será afectada por nevadas de variada intensidad, con valores de nieve acumulada estimados entre 20 y 30 centímetros, pudiendo superarse de manera puntual en algunos sectores.

Las localidades alcanzadas por la alerta son:

Ñorquincó, Aguada de Guerra, Aguada Guzmán, Cerro Policía, Clemente Onelli, Colán Conhué, Comallo, Cona Niyeu, El Caín, El Cuy, Ingeniero Jacobacci, Laguna Blanca, Los Menucos, Mamuel Choique, Maquinchao, Mencué, Ministro Ramos Mexía, Naupa Huen, Ojos de Agua, Paso Flores, Pilcaniyeu, Pilquiniyeu, Pilquiniyeu del Limay, Prahuaniyeu, Treneta, Yaminué, Río Chico y Sierra Colorada.

Recomendaciones

Evitar actividades al aire libre.

Retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve.

Ventilar ambientes y vehículos para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales y contar con una mochila de emergencia con linterna, radio, documentación y teléfono.

Mas información: https://www.smn.gob.ar/alertas