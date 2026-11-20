La obra se encuentra en su etapa final y fue supervisada por la intendenta Marta Ignacio. El espacio, ubicado en el sector norte de la localidad, fue diseñado y construido íntegramente con mano de obra local, a cargo del artesano Marcelo Vera.

Sierra Colorada suma un nuevo espacio destinado a fortalecer su propuesta turística. Se trata de un mirador ubicado al pie del Cerro Energético, en el sector norte de la localidad, cuyos trabajos finales fueron supervisados este jueves 19 de noviembre por la intendenta Marta Ignacio.

La nueva infraestructura permitirá contar con otro punto panorámico para contemplar el paisaje y apreciar distintos sectores de la localidad. El espacio está pensado tanto para los vecinos como para quienes visitan Sierra Colorada.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es que fue ideado y construido íntegramente con mano de obra local. Los trabajos estuvieron a cargo del artesano Marcelo Vera, poniendo en valor el conocimiento y la capacidad de los trabajadores de la comunidad.

La iniciativa se suma a otras intervenciones impulsadas por el Municipio para ampliar los atractivos turísticos de la localidad, entre ellas la instalación de la ya característica hamaca panorámica.

Al respecto, la intendenta Marta Ignacio señaló que la obra forma parte de una línea de trabajo que comenzó al inicio de su gestión y que tiene como objetivo incorporar nueva infraestructura turística y potenciar a Sierra Colorada como destino.

Con este nuevo mirador, la localidad busca sumar alternativas para disfrutar de sus paisajes, fortalecer su identidad y generar nuevos espacios de interés para quienes llegan a conocer la Región Sur rionegrina.