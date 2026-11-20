La formación estuvo destinada a cursantes de la Escuela de Suboficiales y Agentes de Los Menucos y abordó los riesgos vinculados a la trata de personas y el uso y abuso de las nuevas tecnologías.

Cursantes de la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de Río Negro, con sede en Los Menucos, participaron de una capacitación sobre trata de personas y las problemáticas asociadas al uso y abuso de la tecnología.

La actividad estuvo a cargo del comisario inspector retirado Alfredo Omar Sosa, quien brindó herramientas y conocimientos sobre esta problemática, haciendo hincapié en los riesgos que surgen a partir del uso de las plataformas digitales y las nuevas tecnologías.

La capacitación forma parte de las instancias de formación complementaria de los futuros agentes y apunta a fortalecer sus conocimientos para identificar situaciones de vulnerabilidad, reconocer posibles casos de captación y comprender los desafíos que plantean los delitos vinculados al entorno digital.

Este tipo de espacios contribuye a la preparación de los futuros integrantes de la fuerza policial frente a problemáticas que requieren prevención, información y capacidad de intervención.