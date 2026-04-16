Sierra Colorada: capacitación sobre discapacidad y CUD

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, llevó adelante una capacitación interinstitucional en Sierra Colorada, orientada a fortalecer el conocimiento sobre derechos y herramientas vinculadas a la discapacidad.

La jornada, que se desarrolló en el Instituto Técnico Superior 12, estuvo centrada en los alcances del Certificado Único de Discapacidad (CUD), el funcionamiento de las 14 juntas evaluadoras de la provincia y las prestaciones, derechos y beneficios a los que pueden acceder las personas con discapacidad.

Durante el encuentro también se abordaron aspectos vinculados a los procesos de vencimiento y renovación del CUD, permitiendo despejar dudas e incertidumbres frecuentes entre los participantes.

La capacitación contó con un público amplio y diverso, integrado por representantes de Educación Inicial y Educación Especial, personal de SENAF, integrantes de la Comisaría de la Mujer, equipos de salud, trabajadores municipales, familiares y personas con discapacidad, así como también organizaciones comunitarias, entre ellas un grupo de arquería inclusiva de la localidad.

La actividad se realizó en articulación con el municipio y con la participación de la asesora legal de la Subsecretaría, Bárbara Fanton, consolidando un espacio de intercambio y construcción conjunta.

En este sentido, la Subsecretaria de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, Dolores Eyheraguibel, destacó que “este tipo de espacios son fundamentales para unificar criterios, brindar información clara y acercar herramientas concretas a quienes trabajan diariamente con personas con discapacidad. Poder despejar dudas sobre el CUD, sus alcances y procesos, permite garantizar un mejor acceso a derechos”.

Además, remarcó que “estas capacitaciones surgen a partir de la demanda de los municipios, lo que nos permite llegar al territorio y trabajar de manera articulada con cada comunidad, fortaleciendo una mirada inclusiva y de derechos en toda la provincia”.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa promoviendo instancias de formación y sensibilización que contribuyen a garantizar la inclusión, el acceso a derechos y una gestión pública más equitativa en todo el territorio provincial.