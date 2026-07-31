Servicio de Empleo Rionegrino, clave para vincular empresas y trabajadores

El Servicio de Empleo Rionegrino (SER) afianza su rol como puente entre las empresas y quienes buscan trabajo. En el primer semestre de 2026 gestionó 1.400 puestos laborales, articuló 86 búsquedas con 45 empresas y superó los 12.500 currículums registrados, ubicándose además entre los tres sitios institucionales más visitados de la provincia.

El crecimiento en la utilización de SER refleja la necesidad de contar con herramientas públicas, digitales y accesibles que faciliten el encuentro entre las capacidades laborales disponibles en la provincia y las necesidades de las empresas que desarrollan sus actividades en Río Negro.

Las búsquedas gestionadas estuvieron principalmente vinculadas con la industria, la construcción y los proyectos energéticos. Entre los perfiles más solicitados se encuentran montadores de estructuras metálicas, conexionistas, electricistas industriales, personal de Seguridad e Higiene, ayudantes de obra, oficiales sanitaristas, operadores de grúas e hidrogrúas, técnicos en Medio Ambiente, técnicos en Seguridad e Higiene y supervisores de montaje y obra.

La Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, destacó que “la plataforma SER se ha consolidado como una herramienta estratégica para conectar la demanda laboral del sector privado con las capacidades de las y los trabajadores rionegrinos”.

“Desde la Secretaría de Trabajo actuamos como un puente entre las empresas y quienes buscan empleo, al tiempo que, a través de nuestro cuerpo de inspectores, garantizamos el cumplimiento de la Ley 80/20 para que las oportunidades laborales generadas en Río Negro prioricen la contratación de mano de obra local y promuevan una mayor inclusión de mujeres y diversidades”, agregó.