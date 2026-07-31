Comienzan los zonales de los Juegos Rionegrinos para Personas Mayores

Con sedes en General Conesa y Luis Beltrán, cientos de rionegrinos y rionegrinas comenzarán a disputar las etapas zonales de los Juegos Rionegrinos para Personas Mayores, en busca de la clasificación a la instancia provincial que se llevará adelante en Las Grutas.

Este certamen, destinados a adultos que cumplan 60 años durante el año calendario 2026, inicia sus etapas zonales en las distintas regiones de la provincia luego de la finalización de las instancias locales organizadas por cada municipio.

La primera etapa zonal iniciará este sábado 1 de agosto desde las 10 de la mañana en la Escuela Primaria N° 219 de General Conesa, sede de la Zona Atlántica, y las delegaciones del Valle Medio competirán el domingo 2 de agosto en el Polideportivo Municipal de Luis Beltrán.

Entre ambas localidades, se espera la participación de alrededor de 160 personas, quienes competirán en las disciplinas de ajedrez, tejo, sapo, newcom, truco, pádel, tenis, tenis de mesa, orientación y habilidades motoras, con categorías masculinas, femeninas y mixtas, según corresponda.

El objetivo de cada una de las delegaciones será obtener la clasificación a la instancia provincial, que se disputará en Las Grutas, en el nuevo Polideportivo Municipal inaugurado durante el primer semestre del año, y allí se definirán los representantes rionegrinos para los Juegos Nacionales de Personas Mayores, que se llevarán adelante del 28 de septiembre al 2 de octubre en la ciudad de San Juan.

De esta manera, Río Negro continúa impulsando el deporte, la integración y los hábitos de vida saludable entre los mayores, promoviendo espacios de encuentro y participación en todo el territorio provincial.