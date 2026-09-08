SENAF suma formación en Derecho Penal Adolescente y Juvenil

Los equipos de Asesoría Legal y Jurídica de la SENAF de Río Negro, con representación de seis localidades, participarán del IV Congreso Nacional de Derecho Penal Adolescente y Juvenil, que se realizará el 1 y 2 de octubre en Salta como espacio federal de formación e intercambio sobre las políticas y prácticas vinculadas al abordaje penal de adolescentes.

La delegación provincial estará integrada por representantes de Viedma, Bariloche, Catriel, Los Menucos, Choele Choel y Cipolletti, fortaleciendo la actualización de los equipos que intervienen en distintas situaciones vinculadas con adolescentes en conflicto con la ley penal.

El encuentro se desarrollará el 1 y 2 de octubre en el Centro de Convenciones de Salta y reunirá a magistrados, funcionarios, especialistas y operadores del sistema de justicia de distintas jurisdicciones del país.

“Es fundamental que nuestros equipos estén presentes en estos espacios de formación y debate. Hoy tenemos que estar a la vanguardia de los cambios que plantea el nuevo Régimen Penal Juvenil, fortaleciendo conocimientos e intercambiando experiencias para construir herramientas que permitan dar respuestas cada vez más especializadas e integrales”, destacó el Subsecretario de Asuntos Jurídicos de SENAF, Rubén Marín.

Durante las jornadas se abordarán temas vinculados al Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los modelos especializados de intervención, la Justicia Restaurativa y Terapéutica, salud mental y adicciones, entornos digitales y violencia en el ámbito escolar.

Además, habrá una reunión de equipos interdisciplinarios de distintas provincias y un panel sobre práctica territorial, que permitirá compartir experiencias y estrategias de intervención desde una mirada integral.

La participación de los equipos de Río Negro permitirá fortalecer su formación y actualización, incorporar nuevas herramientas e intercambiar experiencias con otras jurisdicciones, en un contexto de cambios en el Régimen Penal Juvenil.

La actividad es organizada por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas (JUFEJUS), el Foro Penal Juvenil y la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta, con acompañamiento institucional de la Legislatura de la Provincia.